Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 13:31
Hatfalık Mesai Günü Arttırılmalıdır.

Haftalık çalışma süresinin 5 gün gibi ilkel düzeyde kalması büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna ters düşmektedir.

Parası olmayan memurun dinlenmesine gerek yoktur.

Para harcamayacak olan kişinin evde avel avel oturması ülke ekonomisi için felakettir.

Benim bu konu hakkımda düşüncem şudur:

1-haftada 7 gün mesai olmalı

2-mesai saatleri 08:00-23:00 arası olmalı

3-kamu kurumlarında devletimize yük olmaması açısından öğle yemeği kaldırılmalı

4-kamu kurumlarında çay, kahve, nescafe gibi memuru oyalayacak, goygoy yaptıracak ve iş verimini düşürecek içeceklerin içilmesi yasaklanmalı

5- memurun idare tarafından belirlenecek kişiler tarafından çalışıp çalışmadığı kontrol edilip, memurun çalışması için kırbaçlanması dahil gerekli tedbirler alınmadır.

Memur belki bu şekilde çalıştırılırsa akıllanır ve aynada kendi vaziyetinin farkına varır ....


Son5yil
Aday Memur
27 Temmuz 2023 13:41

Ali'ye mail atalım bunu, toplu sözleşme metnine eklensin :D

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