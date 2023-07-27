Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 13:42
Askerlikte geçen süre yıllık izin hesabına esas olarak sayılır mı ?

2022/13 ile atandım şubat ayında iş başı yaptım 7 aylık askerlik hizmetim var yıllık izin hesaplamasında pbys de izne esas süre olarak hesaba katıyor yıllık izin hak edişim olur mu ?


İnotoko
27 Temmuz 2023 14:04

Evet

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