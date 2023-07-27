Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 13:54
Yönetici görevlendirme

Merhaba, okul müdürü başka bir okula yönetici olduğunda müdür vekaleti müdür yardımcısına geçiyormuş sanırım. Bu durumda vekil olan mdr. yardımcısı yerine müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılıyor mu?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Temmuz 2023 14:37

Müdür vekaletinin kime geçeceğine dair yazılı kural yok. Genel teamül öyle.

Öyle olursa müdür yardımcılığı boş kalacak ve öğretmenler arasından veya ilçe kadrosunda olup boş gezenlerden md yrd. için görevlendirme yapılacaktır. Yönetici normu kadar görevlendirme yapılır.


mıcheal owen
Şef
27 Temmuz 2023 14:58

Gerçi Eylül Ekim ayında sanırım ilk kez yönetici olanların da görevlendirmesi varmış sonrasında mı yapılır bu geçici görevlendirmeler

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Müdür vekaletinin kime geçeceğine dair yazılı kural yok. Genel teamül öyle.

Öyle olursa müdür yardımcılığı boş kalacak ve öğretmenler arasından veya ilçe kadrosunda olup boş gezenlerden md yrd. için görevlendirme yapılacaktır. Yönetici normu kadar görevlendirme yapılır.

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