KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 14:04
2022/2 işe başlama süreci ve 2023/1

2022/2 atamasında atananlar açıklandıktan ne kadar süre sonra başladılar işe,

toplamda kaç ay sürdü ?

tecrübeli arkadaşlar yazarsa sevnirim

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