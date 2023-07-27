Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 14:14
Dyk işlenmemiş

Merhaba arkadaşlar. 2021-2022 yılında yaptığımız dkynin mebbise işlenmediğini 2022-2023 eğitim yılının başında farkettim.İdarecimle görüştüğümde ?hocam dyk sadece bir dönem yapmıştık o yüzden mebbise işlenmiyor? dedi.Sonra araştırmaya devam ettim.Benimle aynı yıl dyk yapan bir arkadaşın gayette mebbisine tam bir senelik dyk işlenmiş.Bunu idarecime söylediğimde tamam hocam halletmeye çalışacağım ama şuan okula atanan çok sözleşmeli öğretmen var .Onların işlerini hallediyorum diyip geçiştirdi.Yıl içinde yine birkaç kere hatırlattım.En son 2022-2023 karnelerin verileceği gün de söyledim tamam hocam ilçeye şimdi yazını yazıyorum dedi.Fakat hala bir değişiklik yok mebbisimde gözükmüyor. Bu tatilde yine söylememe rağmen hala düzeltilmedi.Ne yapmam gerekiyor ilçe milli eğitime ben mi gideyim ? Bu saatten sonra eklenir mi dersiniz :(


Mustafax5908
Aday Memur
27 Temmuz 2023 14:20
Hocam ilçeye git 2 dkda işlesinler

Fencibiri
Aday Memur
27 Temmuz 2023 14:25

Okuldan bir belge falan istemezler mi, o yıl dykda görev aldığıma dair

Mustafax5908, 1 saat önce
Hocam ilçeye git 2 dkda işlesinler
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