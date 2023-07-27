Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 14:30
Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?

merhaba arkadaşlar memuriyet başlamadan evvel özelde çalıştığımız süreleri memurluğa başladıktan sonra derece ve kademeye saydırabiliyor muyuz ? Ticaret Bakanlığı personeliyim kendi kurumumu aradığımda bana bunun olamayacağını ilettiler. forumlarda da bazı arkadaşların yazılarında özelde çalışılan sürelerin derece ve kademeye saydırdıklarını gördüm. eğer bu mümkün ise hangi kanun maddesine göre yapıldığını söylerlerse bu emsal gösterip tekrar başvuru yapacağım. şimdiden teşekkürler


ggizemyildirim.9898
Aday Memur
27 Temmuz 2023 15:00

Ben olmadığını düşünüyorum


murat_326
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 15:16

Ozeldeki işin neydi, ve şuan hangi siniftasin


debug
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 15:17

emekliliğe esas kademe/dereceye sayılır. normal kademe derece sayılmaz. Ancak özel sektördeki işin ile memurluktaki ünvanın aynıysa sayılıyor "mühendis" "tekniker" gibi.

8 sene özel sektör çalışmam var müdürüm hizmet birleştirmeyi şimdi yapma emekli olacağın zaman yaparsın dedi. maaştan 40-50tl fazla para kesilir demişlerdi... İleride yapacağım ben de


drkfear
Aday Memur
27 Temmuz 2023 15:26

hizmet birleştirme emekliliğe bırakılmamalıdır. bir an önce yaptırın.

debug, 23 dk. önce

emekliliğe esas kademe/dereceye sayılır. normal kademe derece sayılmaz. Ancak özel sektördeki işin ile memurluktaki ünvanın aynıysa sayılıyor "mühendis" "tekniker" gibi.

8 sene özel sektör çalışmam var müdürüm hizmet birleştirmeyi şimdi yapma emekli olacağın zaman yaparsın dedi. maaştan 40-50tl fazla para kesilir demişlerdi... İleride yapacağım ben de


debug
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 15:29

Neden?

drkfear, 14 dk. önce

hizmet birleştirme emekliliğe bırakılmamalıdır. bir an önce yaptırın.


jaseeen
Aday Memur
27 Temmuz 2023 15:35

neden kesilirmiş para?

debug, 23 dk. önce

emekliliğe esas kademe/dereceye sayılır. normal kademe derece sayılmaz. Ancak özel sektördeki işin ile memurluktaki ünvanın aynıysa sayılıyor "mühendis" "tekniker" gibi.

8 sene özel sektör çalışmam var müdürüm hizmet birleştirmeyi şimdi yapma emekli olacağın zaman yaparsın dedi. maaştan 40-50tl fazla para kesilir demişlerdi... İleride yapacağım ben de

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislere çok ciddi zam muhendislerimize hayırlı olsunKredi ile ev alanlar için Kira Yardımı?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirEnflasyon Beklentisi2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımOransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak ayında En düşük memur maaşı 37.500 TL olmalıdır. 15.000 TL seyyanen +%15 oransal.Toplu Sözleşme Talepleribe Hükümetin yanıtıOcak ayında memur enflasyon farkı ile %35-45 arası maaş zammı(güncellemesi) alacağını düşünüyorum.

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 Diaspor kristali 1 baba evi 2 Her şeye kulp bulma hastalığı 2 en çok entry girilen konu 2 bostan 2 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 Annem benim için 4 araba arkası yazıları 1 evdeki büyük pencereler 1

Son Haberler

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıEkrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyorDavutoğlu'ndan CHP Lideri'ne 'protokol' tepkisiKKM büyüklüğü 3 trilyon lirayı aştı112 Acil'i bir haftada 84 kez aradı: Bir yeri aramadan duramıyorum

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark