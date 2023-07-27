Ebeler mesleğini tavsiyr ediyor mu?

Ebelik hemşirelik ve fen bilgisi öğretmenliği arasında kaldım ama hemşirelik pek istemiyorum .Aranızda ebe olan varsa bu mesleği tavsiye eder mi yada kpss kasıp öğretmenlik için ugraşma mı daha mantıklı olur

Ebelik hemşirelik ve fen bilgisi öğretmenliği arasında kaldım ama hemşirelik pek istemiyorum .Aranızda ebe olan varsa bu mesleği tavsiye eder mi yada kpss kasıp öğretmenlik için ugraşma mı daha mantıklı olur