Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 15:40
Ağustos ayı enflasyon tahminini bilgi paylaşımı
Bu ay enflasyon kaç çıkar herşey e %100zam geldi

sivaslı058
27 Temmuz 2023 16:59

Hala öğrenememişiniz sanırım her şeye yüzde 200 zam gelse dahi çıkacak enflasyon rakamını etkilemez. Enflasyon Tuik kurumu ne çıkarmak isterse o çıkar. Ağustos ta benim enflasyon tahminim 0.000004 nokta.


policeli344
Aday Memur
27 Temmuz 2023 17:13
Merkez Bankası'nın bugünkü açıklmasına bakılırsa geçen aya göre yukarı yönlü olucak, Tüfe minimum 5,50 olurm..
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiVakifbank takipli müşteri tahsilatiAkıl hastası sevki 26 Nisan açığa alınanlarEyt den emekli olan varmiPBSTrafik cezası dışında polisin kestiği cezalar nereye ödenirJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

mücver 2 güne bir söz bırak 1 ceviz yemek 2 Bugün olanlar 2 hassasiyet 2 Diaspor kristali 1 müslüm gürses 3 insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 2 memurlar net sözlük yazarı hk başlık açmak 2

Son Haberler

Dolar günü düşüşle kapattıO ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilirÖğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandıBilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altındaCep telefonu almak için 8 aylık bebeklerini sattılar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark