4B sözleşmeli askerlik yapacağım.

Arkadaşlar sözleşmeli personelim ama askerliğimi daha yapmadım. Yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? İzin konusu nasıl oluyor kurumda

Arkadaşlar sözleşmeli personelim ama askerliğimi daha yapmadım. Yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? İzin konusu nasıl oluyor kurumda