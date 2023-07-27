Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 15:46
4B sözleşmeli askerlik yapacağım.
Arkadaşlar sözleşmeli personelim ama askerliğimi daha yapmadım. Yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? İzin konusu nasıl oluyor kurumda

rmzn72
Aday Memur
27 Temmuz 2023 16:14

yerin belli olduğu zaman hangi tarihte askere alınacağın yazıyor askere başlama tarihinde kurumdan askerlik koduyla çıkışını yapıyorlar askerliğin bittiği zaman 1 ay içinde başlama yapmalısın bu süre içerisinde maaş almayacaksın. Kurumunun İK servisine sorarsan seni bilgilendirir.

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