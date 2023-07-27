KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 16:25
MAPEG 2023/1

Merhaba. 2023/1 ile MAPEG e atananlar burada mıdır? Kurum hakkında bilgisi olan var mıdır?

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2023/1 Bugün açıklanacakTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Eti maden Bandırmaya Atananlar bu başlıkta toplanalım...2023/1 açıklanmaıyor memurlar.net haber yapUzman yardımcılığı mı mühendislik mi?Atanıp gitmemekDSİ yedekler2022/1 Merkezi Atamada atanarak gitmeyip sözleşmelide devam edip tekrar ne zaman merkeziye katılabilTEİAŞ KazananlarTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Açıköğretim mezunu olup atanmış birisi var mı?

Sözlük

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