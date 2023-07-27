Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 16:44
Atandiğin yerden nefret etmek :(

İlk atamayim atandigim ilde çok kötü şeyler yaşadım hala da yaşamaya devam ediyorum :( hiç ortamim hiç arkadaşım kalmadı son bir senem kaldı il dışı tayin için ama bu son bir seneyi nasıl atlatacagim nasıl gideceğim asla bilmiyorum yoruldum bezdim canımdan insanlar inanılmaz nankör yaşamak bile istemiyorum artık:(


Ogr.1
Memur
27 Temmuz 2023 16:48

Çoğumuz aynı durumdayız hocam. İnşallah seneye tayin olduğumuz yer güzel olur, orası da böyle olursa napacağız bilmiyorum.


Feriduni
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 16:50
Hocam, illaki anlaştığınız bir arkadaşınız vardır. Bir çift göz hatırına binlerce göz sevilir. Sabredin. İNŞALLAH sizin için çok hayırlı ve iyi olacak.

Yoknaz
Aday Memur
27 Temmuz 2023 16:55

Hocam çalıştığım okulda küçük düşürdüler beni her türlü pisliği yapıp üstünü orttulet mecbur başka okula geçmek zorunda kaldım hiçbirisiyle yüz yüze gelmek istemiyorum dost dediğim herkes yalnız bıraktı çok sıkıldım çok bunaldım artık kesinlikle bu şehirde kalmak istemiyorum bir inşirah ferahlığı nolursun allahim :(


Feriduni
Şube Müdürü
27 Temmuz 2023 17:21
Yüce Allah, bir çıkış yolu nasip edecek İNŞALLAH. Zaman zaman hepimiz bunalıyoruz. Allah yeter hocam.
Yoknaz, 42 dk. önce

Hocam çalıştığım okulda küçük düşürdüler beni her türlü pisliği yapıp üstünü orttulet mecbur başka okula geçmek zorunda kaldım hiçbirisiyle yüz yüze gelmek istemiyorum dost dediğim herkes yalnız bıraktı çok sıkıldım çok bunaldım artık kesinlikle bu şehirde kalmak istemiyorum bir inşirah ferahlığı nolursun allahim :(


popcorn007
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 17:26

İnsanın çalıştığı yeri sevmemesi kadar ağır bir şey yok... Tamamen hayatını, psikolojini etkiliyor. Kesinlikle çalışma ortamı, kurum kültürü ve çalışma arkadaşlarıyla olan iletişim çok önemli.

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