Atandiğin yerden nefret etmek :(

Hocam, illaki anlaştığınız bir arkadaşınız vardır. Bir çift göz hatırına binlerce göz sevilir. Sabredin. İNŞALLAH sizin için çok hayırlı ve iyi olacak.

Hocam, illaki anlaştığınız bir arkadaşınız vardır. Bir çift göz hatırına binlerce göz sevilir. Sabredin. İNŞALLAH sizin için çok hayırlı ve iyi olacak.