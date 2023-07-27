Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 16:47
Bingöl
Lojmanlar kaç metre kare, oturan yada yeni lojman çıkan bilgi verebilir mi?

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