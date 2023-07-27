Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 17:01
Bir Klasik Adana MEM Beceriksizliği

Yarım yamalak iş. Adana MEM yeniden yönetici atamada müdür ve müdür başyard. Listesini yayınladı. Müdür yardımcısı listesini beceremedi.

Günün tebriği Adana Mem'e.

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