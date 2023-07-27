Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 17:11
İBB GÜVENLİK SORUŞTURMA

Herkese merhaba. Bugün 2.defa mulakata gittim ve güvenlik soruşturması yapacaklarmış. Belediye iştiraki. Güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra işe alındı mı demek herhangi bir pürüz çıkmazsa.

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