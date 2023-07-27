eş durumu tayini hak.

Merhaba arkadaşlar. ben sağlık personeliyim eşim öğretmen. ikimiz de aynı ilin farklı ilçelerinde göre yapıyoruz. ben eş durumu istesem onun ilçesindeki hastaneye mi gitmek zorundayım yoksa il merkezine de gidebiliyor muyum

Merhaba arkadaşlar. ben sağlık personeliyim eşim öğretmen. ikimiz de aynı ilin farklı ilçelerinde göre yapıyoruz. ben eş durumu istesem onun ilçesindeki hastaneye mi gitmek zorundayım yoksa il merkezine de gidebiliyor muyum