Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2023 17:47
eş durumu tayini hak.
Merhaba arkadaşlar. ben sağlık personeliyim eşim öğretmen. ikimiz de aynı ilin farklı ilçelerinde göre yapıyoruz. ben eş durumu istesem onun ilçesindeki hastaneye mi gitmek zorundayım yoksa il merkezine de gidebiliyor muyum

alifuat1289
Aday Memur
27 Temmuz 2023 17:55

il içi eş durumu diye bişey yok


bilgeyazici
Aday Memur
27 Temmuz 2023 18:09
ama onun bulunduğu yerle benim aram 95 km
alifuat1289, 2 saat önce

il içi eş durumu diye bişey yok

Toplam 2 mesaj

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