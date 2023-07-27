Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 18:03
TTK 2023/1 Memur atananlar

Merhaba arkadaşlar.aklınızda kurumla ilgili sorular varsa sorabilirsiniz.şimdiden hayırlı olsun.


isteksizmühendis
Aday Memur
27 Temmuz 2023 18:25
Maaşlar lojman giyin yardımj ekstra ücretler hakkjında bilgi verirseniz sevinirim

Memurr74
27 Temmuz 2023 18:49

yeni başlayan memur 26 bine yakın alıyor. teknikerler 28 mühendisler 30 bin civarında.giyim yardımı yıllık 26 bin çek olarak.lojman durumları müesseseye göre değişiyor

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