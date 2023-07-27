Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 18:08
Mazerete bağlı yer değiştirme klavuzu yayınlandı

Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eylül 2020de göreve başlayanlar da başvurabilecekler.


qxxwqxxw
Aday Memur
27 Temmuz 2023 18:22
29 Eylül 2020 görev başlama yapan başvuru yapabilir mi

mburakb
Aday Memur
27 Temmuz 2023 18:25

Hocam 3 yıllık sürede 30 eylülü baz almışlar yani yapabilir sanırım.

qxxwqxxw, 1 saat önce
29 Eylül 2020 görev başlama yapan başvuru yapabilir mi

qxxwqxxw
Aday Memur
27 Temmuz 2023 18:32
Anladım hocam teşekkür ederim. İl dışı atamalar da Aralık baz alındı bunda Eylül neye göre kime göre.
mburakb, 1 saat önce

Hocam 3 yıllık sürede 30 eylülü baz almışlar yani yapabilir sanırım.

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