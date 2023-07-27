İl İçi Eş Durumu Sonrası Katlamalı Puan

Merhaba. Eşim 2023 Mart atamasında sözleşmeli öğretmen olarak bulunduğum ile atandı. Ancak atandığı okul; benim çalıştığım okul ve ikametimizden farklı bir ilçede. Yayinlanan kılavuza göre bana eş durumu hakkı verilmiş.

Sorum şu: Yeni düzenleme ile bu yıl bulunduğum okulda görev yapmaya devam edersem %50 arttırımlı puan alacaktım. Eğer eş durumu yapıp zorunlu hizmet okulu olarak geçen bir okula il içi tayin yaparsam yine katlamalı puan alır mıyım? Yoksa bu hakkımdan vazgeçmiş mi olurum?(Büyükşehir statüsü olan ilde görev yapıyorum)

Teşekkür ederim.