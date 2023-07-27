Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 18:17
Zam senin neyine!!!
Hakkının çok çok altına zam alıp şükür diyenlere zam zaten çok, hatta verdiklerini de almalılar. Aldıklarını da hakkettiği halde hakkını alamayanlar arasında pay etmeliler. Bir daha ki toplu sozlesmede de hiç zam vermemeliler.

Çok Yazılan Konular

Mühendislere çok ciddi zam muhendislerimize hayırlı olsunKredi ile ev alanlar için Kira Yardımı?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımEnflasyon BeklentisiOransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Ocak ayında memur enflasyon farkı ile %35-45 arası maaş zammı(güncellemesi) alacağını düşünüyorum.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak ayında En düşük memur maaşı 37.500 TL olmalıdır. 15.000 TL seyyanen +%15 oransal.Toplu Sözleşme Talepleribe Hükümetin yanıtı

Sözlük

Halka Arz 2 kültürel etkileşim 1 mücver 2 orkestra şefi 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 2 kilo mu aldın sen 4 Annem benim için 3 mağrib 3 köyde daha dinç uyanmak 3 Sinead O'connor 2

Son Haberler

Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı: Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldıAdres değişikliği yapan seçmenlere uyarıDeprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü hakim karşısındaSuriye'de kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş Ali Buran toprağa verildiÇanakkale'de barakaya çarpan tur otobüsünün sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark