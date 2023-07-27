Zam senin neyine!!!

Hakkının çok çok altına zam alıp şükür diyenlere zam zaten çok, hatta verdiklerini de almalılar. Aldıklarını da hakkettiği halde hakkını alamayanlar arasında pay etmeliler. Bir daha ki toplu sozlesmede de hiç zam vermemeliler.

Hakkının çok çok altına zam alıp şükür diyenlere zam zaten çok, hatta verdiklerini de almalılar. Aldıklarını da hakkettiği halde hakkını alamayanlar arasında pay etmeliler. Bir daha ki toplu sozlesmede de hiç zam vermemeliler.