KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 18:56
Acill
2023/1 atamalarında dhmi'ye atandım istenilen evrakları vermesem 2024/1. alımda tercih yapabilir miyim bekleme süresi ne kadar ?

Hatft443
Aday Memur
27 Temmuz 2023 19:11

Kulakların cinliyordur su yazdiginla senin için 2022 kpss bitti

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/1 MuhasebeKişisel verileri koruma kurumuKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/1 Atama SonuçlarıÜniversiteye atandım şimdi ne yapacağım?2023/1 atama sonuçları, şoförlük kazanan var mı?DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliMerkezi atamaKPSS 2024 e hazırlanırken özelde çalışmakDHMİ 2 yıllık

Sözlük

kavanoz 2 şifon 1 harun kolçak 2 orkestra şefi 1 parasal sıkılaştırma 1 evdeki büyük pencereler 1 mağrib 3 duvar yazıları 10 vermem seni ellere 1 oppenheımer 1

Son Haberler

Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı: Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldıAdres değişikliği yapan seçmenlere uyarıDeprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü hakim karşısındaSuriye'de kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş Ali Buran toprağa verildiÇanakkale'de barakaya çarpan tur otobüsünün sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark