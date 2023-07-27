Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 19:00
Aile birliği mazereti

İyi günler arkadaşlar. Eşim ve ben öğretmeniz. Eşim 21 Eylül 2020 tarihinde göreve başladı. Bu yıl eş durumu yapacaktık ancak 30 Eylül tarihi kafamızı karıştırdı. Eşim kovit döneminde 1 aylık raporluydu ve sağlık sorunlarından dolayı da toplam 1 haftalık raporu var. Bu süreler 3 yıllık hizmet süresinden düşer mi yoksa biz de eş durumu yapabilir miyiz? Bu konuda bilgisi olan var mı? Raporlar hizmet süresini uzatır mı?


melcea
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 19:03

Hayir uzatmaz. Ucretsiz izinler uzatir.


terme55.55
27 Temmuz 2023 19:09

Teşekkür ederim

melcea, 28 dk. önce

Hayir uzatmaz. Ucretsiz izinler uzatir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Eş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Büyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonOkul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiyetkili sendika egitim kolunda isteklerini acikladiNeyi bekliyoruz hocam ?Sendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsun

Sözlük

Halka Arz 2 ödül 1 elimde değil 4 etimek tatlısı 1 en çok entry girilen konu 3 harun kolçak 2 hayatı dolu dolu yaşayan insan 2 Saudade 3 duvar yazıları 10 vermem seni ellere 1

Son Haberler

Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı: Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldıAdres değişikliği yapan seçmenlere uyarıDeprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü hakim karşısındaSuriye'de kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş Ali Buran toprağa verildiÇanakkale'de barakaya çarpan tur otobüsünün sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark