Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 19:11
doktor raporunun geçersiz olması

merhaba arkadaşlar. psikiyatrik tedavi görüyorum. 15 gün psikiyatri servisinde yattım tedavi gördüm. hastane çıkısında cumartesiden geçerli 30 gün heyet raporu düzenlendi. ben yaşadıgım psikolojik sorunlar kullandıgım ilaçlar nedeniyle raporu işyerime atmayı unuttum yatarken yatış belgesini atmıştım. bugun de raporu attım.. hemen akabinde beni aradılar ve raporu ertesi gun mesai bitimine kadar atmadıgım için raporu geçersiz saydıklarını ve yarın işe gelmem gerektigini söylediler tebliğ gönderdiler tebliği imzalamadım. ayrıca 6 gun işe gelmemekten işlem yapılacagını söylediler. benim akıl ve ruh saglıgımla ilgili problemlerim varken hastanede yatarak tedavi gördükten sonra doktor dinlenmemi, kendime gelmemi istedigi için rapor yazmısken benden işe gelmemi istiyorlar. Hasta ve rahatsızken işe nasıl çağrılabilirim, böyle birsey yasayan ne yapmam gerektigini bilen varmı? kafam yerinde degil ve işe gidersem ne olur kestiremiyorum akıl ve ruh saglıgımı dinlendirmem gerekirken böyle yapmaları beni iyice bunalttı suan kendime birşey yaparsam sorumlusu da amirlerimdir. Konu ile ilgili bilgisi olanda yazarsa sevinirim

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