Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


27 Temmuz 2023 19:22
Havaalanı güvenlik görevlisi

Arkadaşlar konuyla bağımsız olabilir ama kime soracağımı bilemedim buraya sorayım dedim. Konu şu: havaalanında güvenlik görevlisi alımı nasıl oluyor kpss puanıyla mı başvuru yapıyoruz bilen varsa cevaplarsa sevinirim.

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