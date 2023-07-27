Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2023 19:31
Deprem tayinleri ne zaman açıklanacak

Deprem tayinlerine 6 ay oldu hiçbir bilgi neden verilmiyor

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Eş durumları niye açıklanmıyor?Tds ckysSağlık mazeretiAtama hakkındaeş durumu tayini hak.2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniSeyyanen zam bekleyenlerMaaş hk

Sözlük

Sinead O'connor 2 ceviz yemek 2 anormal derecede sıcak hava 3 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 vermem seni ellere 1 neden memurlar net 2 lpgli araç 2 bezzaz 1 kürek balığı 1 harun kolçak 2

Son Haberler

Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldıİstanbul'da su tüketiminde rekor: İSKİ'den tasarruf çağrısıİki bakan 'tarım ve gıda sektörlerini' görüştüBakan Koca'dan, yaşlılar için oluşturulan 'YAŞAM' merkezlerine ilişkin açıklamaBursa'da kiracısını silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark