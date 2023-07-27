Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


27 Temmuz 2023 19:35
Temmuz ayı enflasyon tahminleriniz?
Temmuz ayi enflasyon tahminim 8.76.. sizlerin?

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