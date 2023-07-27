Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 19:47
Aile Birliği Mazaretinde Sınıf Öğretmeni olup Kastamonu yazacaklar buraya

Aile Birliği Mazaretinde Sınıf Öğretmeni olup Kastamonu yazacaklar hizmet puanlarını yazabilirmi?

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