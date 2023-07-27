KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Temmuz 2023 20:22
Eti madene atananlar
İyi akşamlar eti madene atananlar bı grup kurdunuz siteye baktım ama istenilen evraklar hakkında bi duyuru göremedim duyuru yayınlandı mi bilgilendirirseniz sevinirim

JeoMurat
Aday Memur
27 Temmuz 2023 20:27
1 - Nüfus Cüzdanı aslı 2 - Vesikalık fotoğraf (2 adet) 3 - Öğrenim Belgesinin aslı ve Noter tasdikli sureti 4 - Askerlik terhis veya tecil belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir.) 5 - Yabancı dil şartı arananlar için KPDS/YDS sonuç belgesi 6 - Halen veya evvelce kamuda memuriyeti bulunanlar için hizmet belgesi 7 - PTT'den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak barkod numaralı adli sicil belgesinin çıktısı

JeoMurat
Aday Memur
27 Temmuz 2023 20:28
https://www.etimaden.gov.tr/kpss-atama-belgeler Burdan da bakabilirsiniz

Abdullah2312
Aday Memur
27 Temmuz 2023 20:29
Hocam teşekkürler cevabınız için duyuru nerde ben bulamadım bir de hangi tarihler arasında

JeoMurat
Aday Memur
27 Temmuz 2023 20:39
Hangi tarihler olduğunu bende bilmiyorum tebligat gonderecez siz evrakları tamamlayıp getirebilirsiniz tebligatı beklemenize gerek yok dediler

Abdullah2312
Aday Memur
27 Temmuz 2023 21:03
Hocam siz nereye atandiniz

JeoMurat
Aday Memur
27 Temmuz 2023 21:04
Genel müdürlük siz?

Abdullah2312
Aday Memur
27 Temmuz 2023 21:09
Ne güzel ben de hocam
JeoMurat, 16 dk. önce
Genel müdürlük siz?

JeoMurat
Aday Memur
27 Temmuz 2023 21:09
Hayırlı olsun inşallah

Abdullah2312
Aday Memur
27 Temmuz 2023 21:11
Sağolun hocam atanan herkese hayırlı olsun atanamayan arkadaslar da en kısa zamanda hayırlı kapılar açılsın
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