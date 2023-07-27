Eti madene atananlar

1 - Nüfus Cüzdanı aslı 2 - Vesikalık fotoğraf (2 adet) 3 - Öğrenim Belgesinin aslı ve Noter tasdikli sureti 4 - Askerlik terhis veya tecil belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir.) 5 - Yabancı dil şartı arananlar için KPDS/YDS sonuç belgesi 6 - Halen veya evvelce kamuda memuriyeti bulunanlar için hizmet belgesi 7 - PTT'den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak barkod numaralı adli sicil belgesinin çıktısı

1 - Nüfus Cüzdanı aslı 2 - Vesikalık fotoğraf (2 adet) 3 - Öğrenim Belgesinin aslı ve Noter tasdikli sureti 4 - Askerlik terhis veya tecil belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir.) 5 - Yabancı dil şartı arananlar için KPDS/YDS sonuç belgesi 6 - Halen veya evvelce kamuda memuriyeti bulunanlar için hizmet belgesi 7 - PTT'den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak barkod numaralı adli sicil belgesinin çıktısı