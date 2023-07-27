Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Temmuz 2023 20:51
Hatay

Hatay'da konteymerda kalan arkadaşlar varsa cevaplayanilir mi lütfen? Emniyet ve konteyner arası ulasim nasıl sağlanıyor aracı olmayanlar için? Ve yemek , çamaşır konusunu nasıl hallediyorsunuz? Konteyner yakınında market ya da yemek yerleri var mı

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiVakifbank takipli müşteri tahsilatiAkıl hastası sevki PBS26 Nisan açığa alınanlarEyt den emekli olan varmiTrafik cezası dışında polisin kestiği cezalar nereye ödenirJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

kültürel etkileşim 1 Diaspor kristali 1 Halka Arz 2 vizontele 2 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 etimek tatlısı 1 orkestra şefi 1 artikülasyon bozukluğu 1 tatlılara küsmek 1 elimde değil 4

Son Haberler

Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldıİstanbul'da su tüketiminde rekor: İSKİ'den tasarruf çağrısıİki bakan 'tarım ve gıda sektörlerini' görüştüBakan Koca'dan, yaşlılar için oluşturulan 'YAŞAM' merkezlerine ilişkin açıklamaBursa'da kiracısını silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark