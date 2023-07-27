Başlık silme nedir ya, çocuk musun sen :)

Başlık açıp içerik uretiyoruz, ama editörun ya da doğru icerikten rahatsız olan birini/birilerinin çabası ile siliniyor. Çocuk musunuz üstadım, güldürdünüz beni. Yorum yazıp eleştiri getirseydiniz daha medeni olurdu :)

Başlık açıp içerik uretiyoruz, ama editörun ya da doğru icerikten rahatsız olan birini/birilerinin çabası ile siliniyor. Çocuk musunuz üstadım, güldürdünüz beni. Yorum yazıp eleştiri getirseydiniz daha medeni olurdu :)