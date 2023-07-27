Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 22:08
Başlık silme nedir ya, çocuk musun sen :)
Başlık açıp içerik uretiyoruz, ama editörun ya da doğru icerikten rahatsız olan birini/birilerinin çabası ile siliniyor. Çocuk musunuz üstadım, güldürdünüz beni. Yorum yazıp eleştiri getirseydiniz daha medeni olurdu :)

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