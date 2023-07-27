Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 22:37
Görevde yükselme sınavı watsap grupları öğretmenlik
Öğretmelik idare memuru gibi gruplar

Çok Yazılan Konular

Görevde yükselme sınavı başvurusuAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiÇürük raporu olan nöbetten muaf olabilir miKadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?Yeni açılacak cezaevleriİkm geçici görevlendirmeCte Görevde Yükselme Şeflik sınavıAdalet Bakanlığı GYSCeza infaz kurumlarında bilgisayar işletmeni emsalVergi Mahkemesinde çalışan var mı?

Sözlük

araba sürmek 2 Saudade 3 bostan 3 etimek tatlısı 1 Seven sevdiğine kaçsın 2 Aysun Kayacı 1 memurlar net sözlük yazarı hk başlık açmak 2 kültürel etkileşim 1 Bugün olanlar 2 hayatı dolu dolu yaşayan insan 3

Son Haberler

Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal ettiEv sahibi-kiracı kavgasını ayırmak isterken canından olduBakan Ersoy: Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldıTTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacakMuğla'da termik santral çalışanları aileleriyle basın açıklaması yaptı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark