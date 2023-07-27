Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2023 23:02
Enflasyon bekletisine nokta koyalım

İlk 6 ay enflasyon 19.77 idi yıl sonu beklentisi yüzde 58.

12 ayı baz alarak konuşuyoruz yani yüzde 60 civarı olacak yıl sonunda.

Toplu sözleşme görüşmelerini bir kenara alalım. Yüzde 60 üzerinden alacağımız enflasyon farkı ne kadar olacak arkadaşlar. Gerçekten bilen yorum yazsın. Çünkü bunu herkes şuan hâlâ netleştiremedi.


genegel
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 23:17

Başka bir başlıkta cevabı verilmişti ama özetle:

2. 6 aylık dönemde beklenen enflasyon (Merkez bankasının) % 34, enflasyon farkı % 24.5,


Mohendiss
Aday Memur
27 Temmuz 2023 23:45

Bu civarlarda olur bence de

genegel, 1 saat önce

Başka bir başlıkta cevabı verilmişti ama özetle:

2. 6 aylık dönemde beklenen enflasyon (Merkez bankasının) % 34, enflasyon farkı % 24.5,


Aksak bey
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 00:02

Eğer böyle olursa en az yüzde 50 gelmeli.

Verilen zamlar 1 ay sonra eriyor.

Yazık şu memurların düştüğü hallere.

Hele biz deprem bölgesinde kredi kartlarını erteliyoruz dediler. Kitlediler bir anda 50 bin TL borcu. Madem erteliyoruz diyorsunuz taksitler kaldığı yerden devam etmeli.

genegel, 1 saat önce

Başka bir başlıkta cevabı verilmişti ama özetle:

2. 6 aylık dönemde beklenen enflasyon (Merkez bankasının) % 34, enflasyon farkı % 24.5,


genegel
Genel Müdür
28 Temmuz 2023 00:10

İşte hocam verilen zamların erimemesi için Toplu sözleşmede kabul edilecek oranın enflasyon beklentisine uygun olması gerekiyor. 2024 için MB nin beklentisi % 33 (%15 + %15), 2025 için de % 15 (%7+ %7) kabul edilecek rakamların bunun üstünde olması gerekiyor zira genelde çıkan enflasyon MB'nin beklentilerinin üstünde oluyor.

Veya Memur maaşlarını otomatik aylık olarak enflasyon + %0.5 (refah payı)'e endekslicekler kayıp en azından sadece 1 aylık olur.

Aksak bey, 43 dk. önce

Eğer böyle olursa en az yüzde 50 gelmeli.

Verilen zamlar 1 ay sonra eriyor.

Yazık şu memurların düştüğü hallere.

Hele biz deprem bölgesinde kredi kartlarını erteliyoruz dediler. Kitlediler bir anda 50 bin TL borcu. Madem erteliyoruz diyorsunuz taksitler kaldığı yerden devam etmeli.

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