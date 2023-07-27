Enflasyon bekletisine nokta koyalım

İşte hocam verilen zamların erimemesi için Toplu sözleşmede kabul edilecek oranın enflasyon beklentisine uygun olması gerekiyor. 2024 için MB nin beklentisi % 33 (%15 + %15), 2025 için de % 15 (%7+ %7) kabul edilecek rakamların bunun üstünde olması gerekiyor zira genelde çıkan enflasyon MB'nin beklentilerinin üstünde oluyor.

Veya Memur maaşlarını otomatik aylık olarak enflasyon + %0.5 (refah payı)'e endekslicekler kayıp en azından sadece 1 aylık olur.