Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 23:06
Arttırımlı puan

Geçtiğimiz haftalarda aftan yararlanıp zorunlu hizmetten muaf olanlarin mebbisinde "yükümlü değil" yazıyor. Bu durumda zorunlu hizmet okullarında görev yaparsak arttırımlı puan alacak mıyız?

Galiba daha önce aftan yararlanıp bitirenlere arttırımlı puan verilmemiş. Arttırımlı puan almak için"Yükümlü değil" yerine "tamamladı" mı yazması gerekiyor?


civilengineerteacher
27 Temmuz 2023 23:11
%50 fazla almaya devam edersiniz
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