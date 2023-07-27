Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 23:27
%82 engeli olan kanser hastası annenin yanına tayin istemek

Merhabalar. Van Erciş'te görev yapıyorum. İstanbul'a tayin almak istiyorum. Annemin kanser sebebiyle %82 sağlık kurulu raporu var. Ancak başkasının yardımına muhtaç değil şeklinde rapor verdiler. Sağlık özrü tayini yapabilir miyim? Bunun için Van il sağlık müdürlüğünden rapor mu almam gerekiyor? Bu konuda bilgi sahibi olanlar varsa lütfen yardımcı olsun. Çünkü ilçe MEB'de kimse bir şey bilmiyor


mest444
Aday Memur
27 Temmuz 2023 23:28

Bu arada kadroya geçtim. Ve zorunlu hizmet sürem de bitti.


fadime82
Memur
27 Temmuz 2023 23:29
Sayın hocam Öncelikle geçmiş olsun Ben de sağlık durumuna ilişkin daha önce tayinde bulunmuştum yönetmeliğe kılavuza baktığımda yine aynı şeyler var annenizin sağlık raporunda başkasının yardımına muhtaç şeklinde bir ibare olması lazım yani ağır engel olması lazım başka türlü mazeret tayini kabul edilmiyor

fadime82
Memur
27 Temmuz 2023 23:33
Kısacası annenizin raporunda başkasının yardımına muhtaç olacak şekilde hayatını devam ettiremezsek'in ibare olmasa bile tam bağımlı kısmının işaretli olması lazım Bunun için de genellikle engel olanının %90 ve üzeri olduğu hastalar için geçerli oluyor Siz rapora Tabii itiraz edebilirsiniz oranı yükseltebilir tam bağımlı yaptırabilirsiniz ama tayinine yetişir mi orasını bilemem
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Eş özrünü kaldırın ey bakanlıkDers saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Okul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiBüyükşehirlerde İl İçi Zorunlu RotasyonSendikalara talebimdir.Doktora yabanci dil puani 50 gecerlilik suresi sınırsız olsunNeyi bekliyoruz hocam ?İller arası tayinde "depremzede öğretmenler unutulmasın!"Dyk işlenmemiş

Sözlük

müslüm gürses 3 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 Seven sevdiğine kaçsın 2 harun kolçak 1 Aysun Kayacı 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 Saudade 3 mağrib 3 evdeki büyük pencereler 1 hayatı dolu dolu yaşayan insan 3

Son Haberler

HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı5510'a tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olup emekli olabilirler mi?Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı28 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıBaşından vuruldu, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark