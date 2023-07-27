%82 engeli olan kanser hastası annenin yanına tayin istemek

Sayın hocam Öncelikle geçmiş olsun Ben de sağlık durumuna ilişkin daha önce tayinde bulunmuştum yönetmeliğe kılavuza baktığımda yine aynı şeyler var annenizin sağlık raporunda başkasının yardımına muhtaç şeklinde bir ibare olması lazım yani ağır engel olması lazım başka türlü mazeret tayini kabul edilmiyor

Sayın hocam Öncelikle geçmiş olsun Ben de sağlık durumuna ilişkin daha önce tayinde bulunmuştum yönetmeliğe kılavuza baktığımda yine aynı şeyler var annenizin sağlık raporunda başkasının yardımına muhtaç şeklinde bir ibare olması lazım yani ağır engel olması lazım başka türlü mazeret tayini kabul edilmiyor