Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Temmuz 2023 23:33
EBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yok

Eğitim öğretim tazminatı ve ek ders ücretleri artırılmalı.

Uzmanlık ve başöğretmenlik emeklilik maaşına eklenmeli bu ünvan emeklilikte de devam etmelidir.


halis4242
Genel Müdür
27 Temmuz 2023 23:53

EBS, SATILMIŞ bir kere, bile öğretmenleri kim takar, öğretmenler kimin umurunda ki, öğretmenlik bitirildi, maddi/manevî zerre itibarı kalmamıştır!!?

Bu şartlarda öğretmene iyileştirme yapılması imkan haricîdir!!?


matematikogretmenii
Şef
28 Temmuz 2023 00:01
Forumda 70bin geliri olan aylık 50bin kenara atan öğretmenler var. Siz tasarruf etmeyi bilmiyorsunuz.
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