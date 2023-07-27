Oyak Konut

Malumunuz oyak konutun pek bi kazancı yok. 22-23 yıllık astsubayın 170-180 bin lira anca parası birikmiştir. Sizce bu şekilde az kazandırmaya devam eder mi ? Çıkan üye sayısı fazla diye biliyorum. Üye sayısı azaldıkça getireceği kazançta azalacak. Ne önerirsiniz çıkmalı mıyız ? İlerde pişman olur muyuz ? Bir anlamı yok gibi.

Malumunuz oyak konutun pek bi kazancı yok. 22-23 yıllık astsubayın 170-180 bin lira anca parası birikmiştir. Sizce bu şekilde az kazandırmaya devam eder mi ? Çıkan üye sayısı fazla diye biliyorum. Üye sayısı azaldıkça getireceği kazançta azalacak. Ne önerirsiniz çıkmalı mıyız ? İlerde pişman olur muyuz ? Bir anlamı yok gibi.