Gıyabında ilişik kesme

2020 de olduğu gibi bu yılda böyle bir durum söz konusu olur mu acaba malum deprem bölgelerine tayini çıkanlar durdurma adı altında gitmiyorlar EGM yine merkezden direk ilişik kesebilir mi herhangi bir duyuma sahip olan meslektaşımız var mı

2020 de olduğu gibi bu yılda böyle bir durum söz konusu olur mu acaba malum deprem bölgelerine tayini çıkanlar durdurma adı altında gitmiyorlar EGM yine merkezden direk ilişik kesebilir mi herhangi bir duyuma sahip olan meslektaşımız var mı