Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Temmuz 2023 00:18
Gıyabında ilişik kesme
2020 de olduğu gibi bu yılda böyle bir durum söz konusu olur mu acaba malum deprem bölgelerine tayini çıkanlar durdurma adı altında gitmiyorlar EGM yine merkezden direk ilişik kesebilir mi herhangi bir duyuma sahip olan meslektaşımız var mı

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