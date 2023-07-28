Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2023 00:54
Antropoloji bölümü ile öğrenim durumu tayini

Merhaba arkadaşlar ben tıbbi sekreterim ve öğrenim durumu tayini yapmak istiyorum üniversitede hangi bölümleri kazanırsam yapabilirim bilgisi olan var mı? Ve antropoloji de buna dahil mi?

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