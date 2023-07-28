Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 01:22
İl dışı Başvuru Ekrani

Başvuru ekraniMebbiste saat kacta acilir aceba?


HayatGüzeldi
Aday Memur
28 Temmuz 2023 01:34
Saat 10 11 arası açılır hocam

glorymanu
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 01:43

Tesekkur ettim hocam

HayatGüzeldi, 52 dk. önce
Saat 10 11 arası açılır hocam

HayatGüzeldi
Aday Memur
28 Temmuz 2023 01:44
Rica ederim hocam
glorymanu, 43 dk. önce

Tesekkur ettim hocam

Toplam 3 mesaj

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