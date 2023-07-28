Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2023 02:45
Büro Yönetimi Bitirsem Direk Geçiş Mümkün Mü?

Merhabalar,

Ben çevre bakanlığında 4bli destek personeli(temizlik) olarak çalışmaktayım. YKS'ye girdim ve tercihlerimde açıktan büro yönetimi yazmayı düşünüyorum.

Mezun olup kpss önlisansa girip, büro personeli ilanlarına başvurup da puanım yeterse yeni görevime direk geçebilir miyim? Bildiğim kadarıyla diplomayla elde edilen bazı ünvanlar sonrası bir memuriyetten aynı statüdeki diğer bir memuriyete geçiş yapılabiliyor ama büro yönetimi buna dahil mi bilmiyorum.

Bir de memuriyet açısından bitirip de kademe atlayabileceğim başka iki yıllık bölüm tavsiyeleriniz var mıdır?

Teşekkürler...

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