Yeni Atandım, ne yapmalı?

Merhabalar

Ben çevre bakanlığında 4bli temizlik görevlisi olarak bugün imza attım.

İşe başlangıç sürecimde dikkat etmem gereken neler var? Sendikamız oluyor mu, oluyorsa biz mi seçiyoruz kurum mu bizi yönlendiriyor?

4dli işçilerdekine benzer dönemlik ek ödemelerimiz oluyor mu tediye ikramiye gibi?

Maaşımı utandım soramadım 😃acaba aşağı yukarı ne aralıkta olur?

Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkürler