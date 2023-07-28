Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2023 03:19
Subay-Astsubay hakkında bilgi?

29. Dönem pomem okulunu kazandım lakin başıma bir olay gelmesi sonucunda devamsızlıktan kaldım ve okuldan ilişkim kesildi, yeni alım döneminde Tsk-Jandarma; subay/astsubay alımlarına başvurmayı düşünüyorum, pomem okulundan atıldığım için bir sıkıntı çıkarmı?

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