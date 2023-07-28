KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 04:50
Kpss önlisans sınavından sonra lisans mezunu oldum. Atanabilirmiyim?
Merhabalar durumum biraz karışık. Ben 2022 önlisans kpss ye girdim, sınava girdiğim zaman hem lisans olarak mühendislik, hem de önlisans olarak aöf den emlak yönetimi okuyordum ama henüz ikisinden de mezun değildim. Önlisans kpss puanım açıklandı sonrasında 2023 şubat ayından hem lisanstan okuduğum bölümden hem de önlisans tan yani aöf den mezun oldum. Elimde hem lisans hemde önlisans diploması var. 2022 önlisans kpss puanımı, önlisans mezunu olduğum bölümden alım olursa kullanabilirmiyim ? Eğer atanırsam atandığım kurum lisans diplomam olduğu için atamayı iptal eder mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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