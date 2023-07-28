Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 06:48
2073 yılında maaşımız 5 milyon tl olsa Eğitim ödeneği gene 2000 tl?mi olacak ???
Ne demek istediğimi herhalde herkes anladı

matematikogretmenii
Şef
28 Temmuz 2023 06:57
Öğretmenlere Kasım Şubat Mayıs aylarında 3 ayda bir çift maaş verilmelidir.
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