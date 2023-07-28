Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 07:08
Memur Sen'in Dayanışma Aidatı Talebi

Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Yani toplu sözleşme hükümlerinden bizim sendikamızın dışındaki sendika üyeleri de yararlanıyor. Sözleşmede yetkili biz olduğumuz için diğer sendika üyeleri ve herhangi bir sendikaya üye olmayanlar da bize dayanışma ücreti ödemelidir, diyor. Geçinemiyoruz, maaşımız yetmiyor mu demek istiyorlar. Huzur hakkı adı altında ne kadar maaş aldıklarını da açıklasalar bari.

Filmlerde geçerdi. Seni ben işe koydum, ilk üç maaşını bana vereceksin.

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