Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 08:05
PGM görev ucreti...
7 Temmuzda görevli olrak katıldığım sınav ücreti yatmadı. İnceledim hesabi ama yok. Bu durumda olan var mı arkadaşlar?

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