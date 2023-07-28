Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 08:24
Aile Birliği tayini

Arkadaşlar acaba bakanlık bize de 30 eylülü 31 aralık olarak güncelleme yapar mı? yoksa eşim İstanbul'a dönecek ocak ayına kadar şimdiden teşekkür ederim


44elbistan
Aday Memur
28 Temmuz 2023 08:25

sağlık bakanlığında süre yok kadro vedildiği için eş durumu yapabiliyorlar

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