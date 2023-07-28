Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 08:38
Eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba rehber öğretmen olarak calisiyorum. 2024 Ağustos'ta 3. Senem dolacak. Şu anda İstanbul'da çalışıyorum. Malatya'ya tayin olmak istiyorum. Aklımı karistiran sorular var. Eşim bu yılın Haziran ayında Malatya'ya giderek sigortalı bir işte çalışmaya başladı. 2024 Agustosuna kadar 360 gün sigortalı olması için böyle yaptı. Daha önceki yıllarda hep İstanbul'da çalıştığı için 2021, 2022 yıllarında Malatya'da sigorta kaydı yok.

"Son 2 yılda 360 gün sigortalı olması" deniliyor eş durumu tayini için. 2023 Hazirandan sonra Malatya'ya gitti 2024 Ağustosta 360 gün sigortalı oluyor. Eş durumu için gerekli şartı sağlıyor muyum? Teşekkür ederim.


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 08:44

Evet sağlıyorsunuz


Pelinin
Daire Başkanı
28 Temmuz 2023 08:47

1 yıl önceden malatyaya gitmesine gerek yoktu 2 ay önce gitse yine sağlardınız önemli olan 360 gün olması ve tayin isterken malatyada olması

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