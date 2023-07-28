Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Temmuz 2023 08:44
30 günlük izin hakkı

2013 ten beri memurum yıllık izin hakkım 20 gün şuanda. 10 yıldan sonra 30 gün oluyor fakat ben 2 buçuk yıla yakın doğum sonrası ücretsiz izin kullandım. kullandığım bu ücretsiz izin yıllık iznimin 30 gün olmasına engel midir?

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