Eş Durumu Tayin Hk.

Herkese merhaba,
Dün yayımlanan ''2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'' nda bahsi geçen
B.2.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda
olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla en
az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak
başvuruda bulunabilecektir.
maddeleri ile
DİKKAT! Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen
olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna
atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma
süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.
bu DİKKAT! maddesi çelişiyor konuya tam da vakıf değilim,
ikisi de öğretmen olan eşlerden birisi 4 yıllık kadrolu öğretmen diğeri 1 yıllık öğretmen olan iki öğretmen 1 yıllık olan öğretmen eş durumu tayin hakkı olabiliyor mu?
bu konuya vakıf olan birisinden kıymetli fikirlerini paylaşmasını rica ederim.
Herkese merhaba,
Dün yayımlanan ''2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'' nda bahsi geçen
B.2.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda
olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla en
az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak
başvuruda bulunabilecektir.
maddeleri ile
DİKKAT! Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen
olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna
atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma
süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.
bu DİKKAT! maddesi çelişiyor konuya tam da vakıf değilim,
ikisi de öğretmen olan eşlerden birisi 4 yıllık kadrolu öğretmen diğeri 1 yıllık öğretmen olan iki öğretmen 1 yıllık olan öğretmen eş durumu tayin hakkı olabiliyor mu?
bu konuya vakıf olan birisinden kıymetli fikirlerini paylaşmasını rica ederim.