Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Temmuz 2023 09:31
İl dışı Tayin ve 22 il Talebi

Merhaba arkadaşlar. İl Dışı tayin istemeyi düşünüyorum memleketime. istediğim il, 22 il içinde de mevcut. Tercih zamanları farklı mı? Nasıl bir yol izlemem lazım acaba?


Feriduni
Şube Müdürü
28 Temmuz 2023 10:08
Tercih zamanı aynı. Önce tercih yapanların yerleri belli olur, daha sonra boş kadro olursa atamanız yapılır.
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